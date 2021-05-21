Балтийск, Калининградская область, , 05:49 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Гейзер» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) ВМФ России провёл в море артиллерийские стрельбы. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

«Во время выхода в море экипаж МРК выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль противника», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля также провёл учения по отражению атак надводных малоразмерных целей и по противовоздушной обороне. Во время выхода в море также были отработаны задачи по радиоэлектронной борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Каспийской флотилии ВМФ России и ВМС Казахстана провели в Каспийском море первый, предварительный этап совместных военно-морских учений.

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