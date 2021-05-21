Екатеринбург, , 05:23 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные продали блокаднице Ленинграда фильтр для воды за 150 тыс. рублей. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, 80-летняя женщина живёт со своим 85-летним супругом в центре города. К ним ранее неоднократно наведывались аферисты. Только за год они посещали их пять раз. А 5 мая пожилым людям продали фильтр для воды за 148 800 рублей. При этом им заявили, что такая цена якобы учитывает скидку для пенсионеров в размере 50%, а фильтр рассчитан на пять лет.

Обманутые граждане обратились в полицию. В пресс-службе городского УМВД журналистам пояснили, что по факту заявления ведётся проверка.