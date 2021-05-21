Москва, , 05:18 — REGNUM В пятницу, 21 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 22 мая в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +8…+10 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с, ночью — юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +14…+19 °C днём и +5…+10 °C ночью.

В субботу, 22 мая, днём в столице ожидается +20…+22 °C. По области +17…+22 °C. Ночью в регионе ожидается +7…+12 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителей и гостей Санкт-Петербурга вновь, уже третьи сутки подряд, предупреждают об опасном ухудшении погоды.

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