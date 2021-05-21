Вашингтон, , 05:10 — REGNUM На Ближний Восток для переговоров с главами МИД Израиля, Палестины и ряда других стран региона в ближайшие дни отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Это следует из заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, распространённого 20 мая по итогам телефонного разговора Блинкена с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

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«Министр иностранных дел приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где госсекретарь в ближайшие дни встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами для обсуждения усилий по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пытаются не допустить затяжного витка противостояния на Ближнем Востоке, и с этой целью вели интенсивные переговоры для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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