Ульяновск, , 05:01 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства убийства работницы железной дороги. В совершении преступления подозревают её бывшего супруга, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Разбирательства начались после того, как 20 мая 2021 года в рабочем помещении на железнодорожном переезде станции «Поливаново» было обнаружено тело 31-летней дежурной по переезду. В ведомстве сообщают, что в помещении обнаружены «следы борьбы», а на теле — ножевое ранение.

В пресс-службе УТ МВД России по Поволжью отмечают, что в течение нескольких часов сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из ПСУТ СК РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлен и задержан подозреваемый: им оказался ранее судимый 38 — житель Барыша.

«Подозреваемым оказался бывший муж потерпевшей, а мотивом стала ревность», — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается, решается вопрос о назначении криминалистических экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителю Кузоватовского района Ульяновской области назначено девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за убийство мужчины. Предварительно следствие установило, что причиной преступления стали 900 пропавших рублей.