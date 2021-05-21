Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 542 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает небольшое снижение заболеваемости по сравнению с двумя предыдущими днями, когда в республике выявляли более 600 инфицированных ежесуточно. Тем не менее южнокорейские власти решили продлить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 134 678. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1922 человека.