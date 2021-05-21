Хабаровск, , 05:01 — REGNUM В Индустриальном районе Хабаровска 20 мая во время купания в реке Амур утонул 15-летний подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Следователи проводят проверку — на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Известно, что подростки без взрослых отмечали день рождение на берегу реки. В какой-то момент несколько человек зашли в воду, и мальчика унесло течением. Ни живым, ни мёртвым его пока не нашли.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, тело молодого человека 2004 года рождения обнаружено в озере Инякино Шиловского района Рязанской области. По предварительным данным, подросток решил искупаться.