Пекин, , 04:55 — REGNUM Государственный совет Китайской Народной Республики сообщил об очередных перестановках чиновников, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

По данным Госсовета КНР, Лю Цзянбо был назначен заместителем генерального секретаря Государственного совета КНР, в то время как Ма Юсян был назначен замминистра сельского хозяйства и вопросов села заменив Ю Канчжэня.

Напомним, что ранее Цинь Вэйчжун был избран мэром города Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая во время первой сессии Шэньчжэньского собрания народных представителей 7-го созывав.