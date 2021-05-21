Пекин, , 04:50 — REGNUM Шпионский триллер «Над обрывом» продолжил лидировать в китайском прокате по кассовым сборам, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Фильм собрал за прошедшие сутки 12,9 млн юаней (около $2 млн), что стало 17-м днем доминирования фильм в китайском прокате подряд.

Действие картины разворачивается на северо-востоке Китая в 1930-е годы. Четверо специальных агентов Коммунистической партии проявляют чудеса сообразительности в борьбе с иностранными шпионами. С момента своего выпуска 30 апреля фильм «прикарманил» 991 млн юаней.

Криминальный боевик о борьбе Китая с организованной преступностью «Прорыв сквозь тьму» занял второе место с ежедневными сборами почти 7,2 млн юаней.

Триллер про месть «Гнев человеческий» занял третье место в ежедневном чарте кассовых сборов, заработав 5,9 млн юаней.