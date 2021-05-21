Ульяновск, , 04:45 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из управлений администрации областного центра. Ему инкриминируют превышение полномочий, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствие полагает, что в феврале 2021 года фигурант уголовного дела при размещении муниципального контракта обеспечил участие в нём до заключения контракта своего знакомого — директора коммерческой компании.

«И убедил других участников аукциона не подавать заявки с коммерческими предложениями», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители уточняют, что речь идёт о расчистке улиц Ульяновска от снега, стоимость муниципального контракта превышала 19 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий администрацией муниципального унитарного предприятия «Гортепло». Поводом для разбирательств стал беспроцентный займ на 7 млн рублей, предоставленный на 20 лет.

Подробнее: В Ульяновской области завели дело из-за выдачи крупного займа директору МУП