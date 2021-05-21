21 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 08:50 — REGNUM Нефтегазовое месторождение Иреляхское в Якутии стало яблоком раздора между банком «Югра» и двумя нефтяными компаниями. Обанкроченный банк не согласился с переоформлением лицензии на Иреляхское с АО «Иреляхнефть» на его дочернее ООО «Иреляхское», указав, что акционерное общество на момент этого действия имело долги по кредитам на сумму более 15 млрд рублей. Переоформление прав было оспорено в суде. Таким образом, если ООО не обжалует вердикт, то потеряет права на разработку нефтегазового месторождения. 1 июня 2021 года суд по этому же делу рассмотрит претензии банка к Федеральному агентству по недропользованию. ИА REGNUM разбиралось в деталях спора.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В 1996 году для добычи сырой нефти было создано акционерное общество «Иреляхнефть» (Москва). В 2014 году газета «Коммерсантъ» сообщила, что алмазодобывающая компания АЛРОСА продала один «из своих самых проблемных непрофильных активов» — ЗАО «Иреляхнефть». Покупателем называли нефтекомпанию «Дулисьма» Алексея и Юрия Хотиных.

Кому сейчас принадлежит актив — АО «Иреляхнефть», в открытых источниках не сообщается.

29 сентября 2017 года АО учредило «дочку» — ООО «Иреляхское» с тем же видом основной деятельности — добыча сырой нефти. На момент создания у АО была доля в 100%.

А уже в конце ноября 2017 года ООО «Иреляхское» обратилось в Якутнедра с заявлением о переоформлении на себя лицензии ЯКУ 01339 «в связи с учреждением нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности в соответствии с лицензией». К заявлению было приложено согласие АО на переоформление, а также заключенный с АО «Иреляхнефть» 2 октября 2017 года договор аренды имущества, по которому последнее обязуется предоставить ООО «во временное возмездное владение и пользование объекты движимого и недвижимого имущества». На основании этого заявления лицензию на нефтегазовое месторождение Иреляхское в январе 2018 года переоформили на ООО.

Нефтедобыча Павел Редин (с) ИА Красная Весна

Судя по данным из судебных дел, у ООО «Иреляхское» на момент переоформления лицензии не оказалось собственных технических средств, квалифицированных специалистов, потому оно 2 октября заключило с ЗАО «НК «Дульсима» договор генерального подряда на выполнение работ по разведке и добыче полезных ископаемых (углеводородного сырья, соли поваренной, соли поваренной в рассоле) на Иреляхском месторождении, расположенном на территории Мирнинского района Якутии.

А уже 19 июня 2018 года АО «Иреляхнефть» уменьшает свою долю в ООО со100% до 5,94%. В число собственников входит новый участник — некое ООО «Проф-С». Разделение долей актуально и на сегодня. Уставный капитал ООО составляет более 200 млн рублей.

Нефтедобыча Павел Редин © ИА Красная Весна

Примечательно: сокращение доли и введение нового собственника в ООО «Иреляхское» происходило уже после подачи к АО «Иреляхнефть» первых банкротных исков, поступивших в суд в марте 2018 года. И уже в мае 2019 года компания «Иреляхнефть» была признана банкротом и в отношении неё ввели конкурсное производство.

При этом до вынесения вердикта в арбитраж Москвы обращался и руководитель ликвидационной комиссии самого АО с иском о банкротстве актива. Интересная схема: основное имущество и лицензия уходят к «дочке», а сама фирма сначала заявляет о ликвидации, а потом пытается обанкротиться. Занятно, не правда ли?

Долги АО, которые занесены в реестр кредиторов, на апрель 2021 года превысили 411 млн рублей. В то же время банк «Югра» в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ранее заявлял, что на момент переоформления лицензии у АО «Иреляхнефть» имелись неисполненные обязательства перед банком, вытекающие из кредитных договоров и договора залога. Общая сумма уже тогда составляла 15 290 150 547,7 рубля. Долг был обеспечен залогом имущества — объектами нефтяного комплекса и правами аренды земельных участков.

Банк «Югра» посчитал, что передача лицензии нарушила его права как кредитора. И в августе 2020 года он обратился в арбитраж Якутии с иском к Якутнедрам и Роснедрам о признании недействительным приказа от января 2018 года о переоформлении лицензии, признании незаконным оформления прав на ООО, а также обязании Роснедр «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» банка «в виде обязания внести в единый государственный реестр лицензий записи о прекращении действия лицензии, выданной ООО «Иреляхское», и записи о регистрации ранее прекращенной лицензии ЯКУ 01339 НЭ АО «Иреляхнефть».

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Первая судебная инстанция нарушений в переоформлении не выявила, но в конце апреля 2021 года вердикт был пересмотрен вышестоящим судом. Судья указал на то, что, хоть право на лицензию не подлежит включению в конкурсную массу как самостоятельное имущество, но оно «может быть реализовано в составе предприятия (имущественного комплекса) должника». Приказ ведомства о переоформлении лицензии признали нарушающим права и интересы кредиторов АО «Иреляхнефть», поскольку «наличие лицензии с целевым назначением и видами работ для разведки и добычи полезных ископаемых может быть признано фактором, влияющим на оценку и стоимость имущественного комплекса».

1 июня 2021 года пройдёт заседание суда по дополнительным вопросам спора.

Тем временем к ООО «Иреляхское» подала банкротный иск налоговая служба. Претензии ИФНС России №9 по Москве суд рассмотрит 30 июня 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник Крымского союза профессиональных арбитражный управляющих «Эксперт».