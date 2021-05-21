Нью-Йорк, США, , 04:43 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США на торгах 19 мая возобновили рост после затяжного снижения. Больше других по итогу дня прибавил Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 188,11 пункта (0,55%), до уровня 34 084,15 пункта. S&P 500 подорожал на 43,45 пункта (1,06%), поднявшись до уровня 4159,13 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 236,00 пункта (1,77%), поднявшись до уровня 13 535,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,43 до уровня $61,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США на торгах 19 мая продолжили снижение. Больше других по итогу дня потерял Dow Jones.

Читайте также: Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит продолжили снижение