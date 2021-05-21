Хабаровск, , 04:59 — REGNUM В Хабаровском крае дороги, разбитые лесовозами и другими большегрузами, за свои средства будут восстанавливать недропользователи и лесозаготовители — власти об этом ведут переговоры с руководством предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент есть договоренность по восстановлению автодороги к селу Арсеньево. Лесозаготовительная компания приведет в нормативное техническое состояние участок от 0 до 22 км.

«Мы предлагаем компаниям заключать договоры, в рамках которых они будут оказывать услуги по восстановительному ремонту дорог. При этом специальная комиссия будет в плановом режиме контролировать ситуацию. На эти условия уже согласились несколько предприятий», — пояснили в минтрансе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области в крайне неудовлетворительном состоянии находится дорога, соединяющая между собой села Шестихино и Брейтово.