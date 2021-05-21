Москва, , 04:36 — REGNUM Россия должна готовиться к отражению угрозы глобального халифата под руководством Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«И если уж говорить, к чему надо быть готовыми, так к этому. А быть готовыми к этому можно только одним способом — восстанавливать и укреплять империю, наплевав на все остальное и готовить ее психологически к тому, что она будет вот так выстаивать в страшном напряжении сил, а не кайфовать на замечательных мостовых и в кафешках. Этого, к сожалению, не будет», — заявил политолог.

Вопрос заключается в том, где еще точат кости в горле халифата, а где уже нет, добавил эксперт. Потому что как только все кости будут вынуты этот халифат займется Россией под опекой британских спецслужб, Британии в целом, а также Соединенных Штатов.