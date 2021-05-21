Москва, 21 мая 2021, 04:36 — REGNUM Россия должна готовиться к отражению угрозы глобального халифата под руководством Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Вопрос заключается в том, где еще точат кости в горле халифата, а где уже нет, добавил эксперт. Потому что как только все кости будут вынуты этот халифат займется Россией под опекой британских спецслужб, Британии в целом, а также Соединенных Штатов.