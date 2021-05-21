Нижний Новгород, , 04:33 — REGNUM В число 12 городов страны, удостоенных статуса «Город трудовой доблести», вошли три города Поволжья. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ещё три города Поволжья получили почётный статус: это Киров, Пенза и Чебоксары. Звание присвоено «за значительный вклад жителей» в Победу, бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а также «массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Напомним, что почётное звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году — в год 75-летия Победы. В первый «эшелон» вошли 20 городов, в том числе восемь населённых пунктов из Приволжского федерального округа. «Городами трудовой доблести» были признаны поволжские Нижний Новгород, Самара, Пермь, Саратов, Казань, Ижевск, Уфа и Ульяновск. Тогда на получение этого звания претендовали 70 городов страны.