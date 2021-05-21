Буэнос-Айрес, , 04:32 — REGNUM Власти Аргентины вводят до конца мая строгий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе официального обращения.

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«Принимая во внимание, что на следующей неделе только три дня будут рабочими, мы ужесточим перемещение по всей стране», — заявил он.

Он отметил, что последнее время в Аргентине фиксируются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с 22 по 31 мая. На это время в республике прервут все развлекательные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых и образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки — свыше 39 тыс. человек. Всего в стране с начала пандемии выявили более 3,4 млн носителей SARS-CoV-2.