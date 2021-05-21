Москва, , 04:31 — REGNUM Россия выстроила и удерживает прекрасные отношения на Ближнем Востоке с Турцией, Ираном, Израилем и прочими игроками, но это не может длиться вечно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это ненадолго. Это не может быть стратегической константой, к сожалению… Воевать нам придется с Западом, который будет науськивать на нас халифат. Вот это будет формула войны. Запад не пойдет сам первой шеренгой. Он будет науськивать этот халифат, беря его под себя. И самый опасный для нас халифат — это, конечно, турецкий. Потому что мощная держава в НАТО и с какими-то видами вооружения и все прочее, это опасно», — заявил политолог.

По его словам, России придется готовиться к этой войне, и можно сколько годно пытаться дружить и обниматься со всеми нашими недоброжелателями, но столкновение с халифатом неизбежно, потому что этого хочет Запад.