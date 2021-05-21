Москва, 21 мая 2021, 04:31 — REGNUM Россия выстроила и удерживает прекрасные отношения на Ближнем Востоке с Турцией, Ираном, Израилем и прочими игроками, но это не может длиться вечно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, России придется готовиться к этой войне, и можно сколько годно пытаться дружить и обниматься со всеми нашими недоброжелателями, но столкновение с халифатом неизбежно, потому что этого хочет Запад.