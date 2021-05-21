Москва, , 04:29 — REGNUM Элита сама развалила Советский Союз, чтобы войти в Европу, а теперь, когда это стало невозможным, начала бредить о «вхождении в Евразию» или в халифат, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы преступно развалили Советский Союз. Я делал все возможное, чтобы его сохранить, травили меня за это потом безумно долго и так далее, потому что я знал, это катастрофическая ошибка. Но как только мы его разрушили, те, кто его разрушили, начали говорить, что «мы войдем в Европатлантику и будет зашибись». Потом — «не, в Европатлантику не войдем, в Европу войдем, она сейчас станет антиамериканской». Потом — «не, а куда же войти-то»? Развалили свое традиционное имперское здание и теперь на обломках этого мы «будем дружить с Турцией», «войдем в Евразию», «войдем в халифат», мы еще куда-то войдем. Это бред!», — заявил Кургинян.

По его словам, это настолько же бредово, как и убежденность Израиля, что «Рим с нами», то есть, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль. Но вопрос по существу, даже не в Израиле, отметил Кургинян, вопрос только в том, где еще торчат кости в горле Халифата, который надвигается на мир.