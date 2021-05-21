Красноярск, , 04:32 — REGNUM В пятницу, 21 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:00 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 21 на 22 мая ожидается до +2…+4 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В субботу, 22 мая, в Красноярске до +12…+14 °C днём и +5…+7 °C ночью, облачно, ночью кратковременный дождь.

В воскресенье, 23 мая, в Красноярске ожидается до +16…+19 °C днём. Ночью — до +8…+12 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каратузском и Ермаковском районах Красноярского края, где складывается сложная паводковая обстановка, введён режим чрезвычайной ситуации.

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