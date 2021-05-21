Сеул, , 04:27 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись на юго-западе южнокорейской столицы Сеула, их столкновение вызвало частичное обрушение здания, сообщает агентство Рёнхап.

По его данным, после столкновения один из грузовых автомобилей врезался в пятиэтажное здание. После этого прогремел взрыв, по предварительной версии, из-за утечки бытового газа из перебитого трубопровода. Из-за взрыва разрушилась одноэтажная пристройка. В результате ДТП и взрыва погибли два человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что на ликвидацию возгорания у спасателей ушло более трех часов. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.