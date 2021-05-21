Москва, , 04:23 — REGNUM Объём экспорта нефти из России в первом квартале 2021 года составил 50,8 млн тонн, что на 19,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Отмечается, что всего в первом квартале добыто 124,9 млн тонн — на 11% меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Таким образом, на долю экспорта приходится 40,7% от общего объёма добычи.

«Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в I квартале 2021 г. составил 21,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 40,3% (в I квартале 2020 г., соответственно 28,2% и 45,7%)», — сообщили в ведомстве.

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Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия в мае — июле планирует нарастить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашения с ОПЕК+.

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