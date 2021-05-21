Пекин, , 04:18 — REGNUM Средняя зарплата городских работников Китая выросла в 2020 году, несмотря на последствия эпидемии COVID-19, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

В негосударственных секторах реальные средние заработные платы городских работников с поправкой на инфляцию выросли на 5,2% до 97 379 юаней (около $15 155), согласно данным Национального бюро статистики. В частном секторе средняя годовая зарплата составила 57 727 юаней, что на 5,3% больше в годовом исчислении после вычета ценовых факторов.

По данным бюро, темпы роста средней заработной платы городских служащих в негосударственных секторах находятся на самом низком уровне с 1984 года, в то время как средняя заработная плата работников частного сектора упала до второго самого низкого уровня с 2009 года.