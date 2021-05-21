Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил 20 мая Комсомольску-на-Амуре почётное звание «Город трудовой доблести», сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Инициатором присвоения звания в 2020 году был врио губернатора Михаил Дегтярёв.

«Испытываю гордость и радость за всех комсомольчан и в первую очередь — за ветеранов. Жители города создавали и создают сегодня лучшие образцы и военной, и гражданской техники. Испытываю гордость за наших конструкторов, инженеров, которые в годы войны создавали такое оружие, такие самолеты, которые бомбили уже в начале Великой Отечественной войны Берлин», — сказал, поздравляя комсомольчан хабаровский глава.

Дегтярёв поручил администрации Комсомольска-на-Амуре подобрать место, где будет установлен памятный знак с текстом Указа президента страны и с символами города трудовой доблести.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе 12 городов, которым 29 мая присвоено звание «Город трудовой доблести», оказались два города Дальнего Востока — Магадан и Комсомольск-на-Амуре.