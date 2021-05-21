Гуаякиль, Эквадор, , 04:24 — REGNUM В городе Гуаякиль на тихоокеанском побережье Эквадора полиция изъяла крупную партию кокаина, спрятанную в отправляемом в Россию и Бельгию грузе бананов. Об этом 20 мая сообщает телеканал Ecuavisa.

По информации источников в администрации мегаполиса, всего в морском порту правоохранители обнаружили 805 брикетов наркотика. О весе изъятого кокаина не сообщается. Стоимость партии составляет несколько миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция штата Алабама (США), обнаружила 31 килограмм кокаина ценой примерно $1 млн на пляже Галф Шорз.

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