Владивосток, , 04:11 — REGNUM Специалисты во Владивостоке вынесли заключение, что повреждения в многоквартирном доме №25 по улице Толстого не являются аварийными, переселение жителей в маневренный фонд не требуется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе городской мэрии.

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Как рассказал генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин, на встрече с жителями дома, такие выводы были сделаны по итогам геодезических измерений фасада здания и осмотра основания дома со стороны подвала.

«Предпосылок к тому, чтобы признавать этот дом аварийным, нет. Сейчас в квартирах, где были обнаружены трещины, устанавливаются маячки, они помогут определить, увеличиваются ли со временем трещины. Мониторинг управляющая компания будет проводить ежедневно. Если движение по панели не будет зафиксировано, то можно будет приступать к ремонту стен», — сказал эксперт.

Уточняется, что на время проведения дальнейших исследований все работы на прилегающей территории к дому стройке будут приостановлены. При этом, 21 мая дополнительно будут приглашены специалисты, которые исследуют вырытый для прокладки труб котлован. Они оценят необходимость засыпки траншеи на случай дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома №25 по улице Толстого. Жители считают, что дом рушится из-за работ по прокладыванию коммуникаций для присоединения к канализации долгостроя на Грибоедова, 46.