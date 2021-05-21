Пекин, , 04:06 — REGNUM Китайские власти выпустили напоминание, предупреждающее пожилых людей о незаконной деятельности по сбору средств в секторе ухода за пожилыми людьми, сообщает агентство Синьхуа.

Это напоминание было совместно выпущено Китайским национальным комитетом по проблемам старения, Министерством общественной безопасности, Министерством гражданской администрации и Китайской комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности.

Пожилые люди часто становятся жертвами мошеннических действий по сбору средств во имя услуг по уходу за пожилыми людьми, инвестиций в программы ухода за пожилыми людьми, схем «дом в обмен на пенсию», позволяющих пожилым людям продавать свои дома для дополнительных пенсионных начислений, среди других видом мошенничеств, говорится в документе.

Власти обещают активизировать усилия по привлечению к ответственности незаконных сборщиков средств и их сообщников и призывает пожилых людей и членов их семей сохранять бдительность, чтобы избежать финансовых потерь. Власти приветствуют сообщения о мошенничестве со сбором средств, добавил он.