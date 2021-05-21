Москва, , 04:01 — REGNUM Роспатент выдал свидетельство о регистрации товарного знака «Технологии, проверенные космосом», который будет использоваться Роскосмосом для продажи товаров, связанных с космической деятельностью. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами», — пояснил собеседник.

В Роскосмосе полагают, что зарегистрированная фраза будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.

В базе Роспатента отмечается, что свидетельство о регистрации предоставлено для категории товаров широкой номенклатуры. Речь идёт о косметике, бытовой химии, фармацевтических товарах, различных агрегатах, приборах, белье, играх и спорттоварах, а также алкогольных напитках.

Читайте также: Комиссия продолжит выяснять причины проблем при стыковке «Прогресса» с МКС