Пекин, , 03:59 — REGNUM Китай будет проводить экспериментальную политику регистрации браков между провинциями, чтобы оградить растущее число трудовых мигрантов от необходимости возвращаться в родной город для регистрации брака, сообщает агентство Синьхуа.

Пилотная программа будет сначала внедрена в провинциях Ляонин, Шаньдун, Гуандун, и Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине среди прочих регионов провинциального уровня на период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года, сообщило Министерство гражданской администрации КНР.

Согласно действующим в Китае правилам, браки должны регистрироваться в реестре браков, расположенном по месту регистрации домохозяйства невесты или жениха.

Новая политика позволит людям, проживающим за пределами места регистрации домохозяйства, регистрировать свой брак в пилотных районах, где они проживали не менее полугода непрерывно, говорится в сообщении министерства.