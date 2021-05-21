Пекин, , 03:52 — REGNUM По данным Пекинского муниципального бюро статистики, на конец октября 2020 года население китайской столицы достигло 21,89 млн человек, что на 2,28 млн больше, чем в 2010 году, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, среднегодовой темп роста составил 1,1% в период с 2010 по 2020 год, что ниже, чем среднегодовой рост на 3,8% с 2000 по 2010 год, сказал глава бюро Мэн Цзинвэй.

Из постоянных жителей столицы почти 11,2 млн или 51,1% — это мужчины. Соотношение полов в городе достигло 104,7 мужчин на 100 женщин, что более сбалансировано, чем 106,8 мужчин на 100 женщин в 2010 году.

Что касается возрастного состава, то число жителей старше 60 лет достигло почти 4,3 млн человек или 19,6% от постоянной численности населения Пекина, что на 7,1 процентных пункта выше уровня 2010 года.

Среди них более 2,91 млн человек — возрастом старше 65 лет, что составляет 13,3% от общей численности постоянного населения, сказал Мэн, добавив, что старение населения Пекина усугубилось.