Южно-Сахалинск, , 03:46 — REGNUM В Южно-Сахалинске реализуется проект по комплексной жилищной застройке «Северный город», благодаря которому появится 500 тыс. кв. м жилья. Всего в области в восьми муниципалитетах благодаря механизму комплексного развития территорий будет возведено более 2,5 млн. кв. м жилья. Полпред президента РФ Юрий Трутнев провёл 20 мая на Сахалине совещание по вопросам развития жилищного строительства в островном регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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На Сахалине до сентября 2026 года планируют расселить из аварийного жилищного фонда площадью более 641 тыс. кв. м 29 тыс. человек. В 2021 году будут переселены 3,8 тыс. человек.

«Позиции у Южно-Сахалинска в сфере строительства достаточно передовые, активно используются все инструменты, которые сегодня в стране создаются для поддержки жилищного строительства. Это разные формы: строительство арендного жилья, механизм комплексного развития территорий, привлечение финансирования «ДОМ.РФ». Но нельзя сказать, что всего, что делается, достаточно. Есть направления, по которым предстоит значительный объём работы», — сказал Юрий Трутнев.

Под комплексное жилищное строительство в островном регионе определено 370 площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на жильё произошёл не только в регионах Дальнего Востока и связано это с тем, что деньги подешевели, об этом 19 мая заявил на форуме «ProДФО — Хабаровский край» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.