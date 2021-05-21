Харбин, Китай, , 03:46 — REGNUM Власти северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян недавно раскрыли дело о контрабанде объектов дикой природы, изъяв 200 рогов антилоп и 212 костей тигра, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Бюро по борьбе с контрабандой таможни города Суйфэньхэ получило сообщение о том, что большой тайник с ценными частями животных будет контрабандой вывезен из России прибывающим поездом.

Таможенники совместно с местной пограничной полицией немедленно начали расследование и установили местонахождение подозреваемых, а также место хранения контрабандных предметов, которые были изъяты.