Приштина, , 18:18 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 мая заявил в парламенте Косово, что заключенное экс-президентом Косово Хашимом Тачи тайное соглашение с НАТО, согласно которому альянс может блокировать работу косовских силовиков на севере края, является вредоносным.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, депутат ранее возглавляемой Тачи Демократической партии Косово Фадиль Нура спросил Курти, не стала ли его позиция против этого соглашения камнем преткновения в ходе встречи Курти с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На вопрос Нуры Курти ответил, что он не обвиняет генсека НАТО в его требованиях и заявлениях и целиком возлагает ответственность на Тачи, а также подчеркнул, что отношения между Косово и НАТО продолжают углубляться и не представляют повода для беспокойства. «Корнем зла» политик назвал подписанное в 2013 году Тачи при посредничестве Брюсселя соглашение с Сербией.

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