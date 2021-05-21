Приштина, , 04:25 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервалла 20 мая сообщила о решении отправить в отставку 12 послов, чье назначение было признано политически обоснованным.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение было одобрено президентом Косово Вьосой Османи. По словам Герваллы, это и другие решения станут частью реформы косовской дипломатии.

В отставку были отправлены послы Косово в Германии, Албании, Чехии, Нидерландах, Венгрии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Австралии, Черногории, ОАЭ и Катаре.

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