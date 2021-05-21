Пекин, , 03:42 — REGNUM Доход от «красного туризма» по всему Китаю в 2019 году, превысил 400 млрд юаней (около $62,2 млрд), сообщили в Национальном управлении культурного наследия КНР, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

В 2019 году в стране было совершено в общей сложности 1,4 млрд поездок в зоны красного туризма или поездок по местам революционной славы, сообщил заместитель директора управления Гу Юкай на пресс-конференции в Пекине.

Многие туристические объекты, имеющие революционную историю, стали популярным выбором среди китайских туристов, особенно молодежи, что усиливает пыл красного туризма, добавил Гу. В этом году исполняется столетие Коммунистической партии Китая.