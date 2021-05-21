Токио, , 03:39 — REGNUM Не менее 14 тыс. жителей запада Японии получили указание эвакуироваться с мест жительства в связи с угрозой стихийных бедствий из-за ливней, передает телеканала NHK.

В частности, соответствующие указания получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и около 2 тыс. проживающих в Осаке. Ожидается, что в этих регионах может выпасть до 200 мм осадков.

Отмечается, что из-за ливней может возникнуть угроза потопов или схода оползней. К утру 21 мая уже выпало более 50 мм осадков в префектурах Нара и Айти. Также зафиксирован подъем уровня воды в реках префектуры Ногано.