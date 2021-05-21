Москва, , 03:37 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России ожидает, что на предстоящих осенью выборах будут провокации. Но им готовы противодействовать, сообщила 21 мая председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям».

"Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов», — сказала она.

Памфилова отметила, что примером таких провокаций являются инциденты, «которые проходят по стране каждые выходные». Она упомянула, в частности, DDoS-атаки на ресурсы ЦИК.

«Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», — сказала председатель комиссии.

Ранее о готовности противодействовать провокациям в преддверии выборов в Госдуму сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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