Владивосток, , 03:39 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик, поздравляя 21 мая офицеров, мичманов, старшин и матросов с Днём Тихоокеанского флота ВМФ России, отметил, что этот праздник — ещё одно напоминание всем о морском величии и славе российского флота, как символе сильной мировой державы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Основанный 290 лет назад для защиты интересов нашей Родины на Дальнем Востоке Тихоокеанский флот до сих пор успешно справляется со своей миссией. Для выполнения поставленных задач флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, современные надводные корабли и новейшую боевую технику. Растет боеготовность и выучка военных моряков, совершенствуется вооружение.

Моряки-тихоокеанцы — гордость ВМФ России. Сегодня Тихоокеанский флот является гарантом стабильности и фактором спокойствия в АТР. Военные моряки добросовестно несут боевую вахту, обеспечивая неприкосновенность наших морских рубежей. Сегодняшний праздник — еще одно напоминание всем о морском величии и славе нашего флота, как символе сильной мировой державы», — сказал Александр Ролик.

Спикер Законодательного собрания выразил глубокую признательность и искреннюю благодарность ветеранам, морякам-тихоокеанцам за самоотверженное служение и преданность Отечеству. Пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов по службе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил 21 мая моряков с Днём Тихоокеанского флота России.