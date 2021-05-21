Скопье, , 03:45 — REGNUM В министерстве иностранных дел России 20 мая прокомментировали высылку российского дипломата из Северной Македонии.

Произошедшее 14 мая было воспринято как враждебный акт в отношении России. Признание российского дипломата персоной «нон-грата» было резко осуждено. В МИД РФ назвали высылку дипломата безосновательной и предупредили, что данный шаг повлияет на отношения между двумя странами.

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что высылка российского дипломата не была спонтанной, что подтверждает собранная компетентными институтами информация.

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