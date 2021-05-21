Скопье, , 03:41 — REGNUM Посольство Германии в Северной Македонии 20 мая передало минздраву страны 72 тысячи экспресс-тестов антиген на коронавирус.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала пандемии через посольство Германии Северная Македония получила поддержку в борьбе с вирусом на сумму 1450 тысяч евро.

В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил немецкого посла Анке Холстейн, отметив, что сотрудничество двух стран в последнее время развивается весьма активно.

Днем ранее Германия передала 150 тысяч экспресс-тестов в дар Косово.

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