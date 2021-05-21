Скопье, , 17:21 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 мая в эфире телепередачи «Утренний брифинг» на телеканала Sllobodna заявил, что в последнее время с целью обеспечить начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз ведутся интенсивные встречи, что должно показывать, что Союз проводит стратегию по восстановлению доверия к себе.

Македонский политик выразил надежду на то, кто к концу июня Болгарии и Северной Македонии удастся достичь соглашения, что позволит Северной Македонии добиться одобрения начала переговоров и проведения первой межправительственной конференции к концу июня 2021 года.

«Все знают, что ни одна страна, которая стремится к вступлению в союз, не ожидала начала переговоров так долго, как мы. Семнадцать лет», — заявил политик и выразил надежду на то, что посредничество председателя Европейского совета Португалии и еврокомиссара по вопросам расширения и добрососедства Оливера Вархели принесет свои плоды.

Напомним, Болгария осенью 2020 года наложила вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, требуя от страны уступок по вопросам идентичности.

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