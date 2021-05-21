Токио, , 03:27 — REGNUM Два новых корабля, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, обойдутся Японии в 900 млрд иен (более $8,3 млрд), сообщает газета The Asahi.

По ее данным, японские власти изначально рассчитывали, что стоимость кораблей окажется вдвое меньше. Тем не менее источники в министерстве обороны Японии не исключают, что цена за два корабля может превысить и 1 трлн иен (более $9,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в состав ВМС Японии вошел новый эсминец «Хагуро», оснащенный системой ПРО Aegis. Он является восьмым эсминцем в составе японских военно-морских сил, оснащенных этой системой.

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