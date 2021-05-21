Казань, 21 мая, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии прекратил производство по банкротному иску к крупному российскому метростроителю — АО «Казметрострой». Долг перед кредитором был погашен, и истец отозвал свой иск до рассмотрения его по существу, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истцом в споре выступало АО «Татэлектромонтаж», в марте 2021 года заявившее требования на сумму более 55,5 млн рублей.

К концу мая долг был погашен, и истец отозвал свои претензии. В суде «должник подтвердил факт погашения задолженности, представил суду платежные документы».

"Таким образом, поскольку задолженность должника оплачена в полном объеме после подачи заявления, расходы по уплате госпошлины суд относит на должника», — отметил суд и прекратил производство.

Напомним, метростроитель за последние несколько лет неоднократно получал банкротные иски от кредиторов. Один из последних был рассмотрен осенью 2020 года. Производство по делу было также прекращено.