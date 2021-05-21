Приштина, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 мая пригласил на встречу лидеров трех оппозиционных партий: главу Демократической партии Косово Энвера Ходжая, главу Демократической лиги Косово Люмира Абдиджику и главу Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ожидается, что три встречи состоятся в начале будущей неделе в удобное для каждой из сторон время. Целью встречи в правительстве Косово назвали улучшение координации политики.

Напомним, Курти нередко заявлял, что для правильного хода диалога с Сербией Косово необходимо достичь политического консенсуса и выступать с единой позицией.

Тем не менее, в тот же день, 20 мая, глава ААК Рамуш Харадинай обратился к Курти с вопросом, не является ли тот шпионом Сербии.

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