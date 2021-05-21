Скопье, , 04:26 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 20 мая сообщило, что после отставки посла Косово в Северной Македонии Джерджа Дедая посольство возглавит муж главы Косово Вьосы Османи Приндон Садриу.

Напомним, 19 мая МИД Косово отправил в отставку 12 послов, чье назначение было признано политически обоснованным. Данное решение станет одним из шагов в рамках реформы косовской дипломатии.

Посол Джердж Дедая был назначен на пост президентом Косово Хашимом Тачи в октябре 2018 года. После получения известия об отставке посол заявил, что намерен пребывать на своем посту до конца мандата.

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