Приштина, , 04:36 — REGNUM Через несколько часов после того, как суд признал бывшего министра здравоохранения Косово Нумана Балича виновным в домогательстве и присудил его к двум годам заключения, Балич 20 мая обвинил прокурора Арбена Хоти и его отца Мухаррема в вымогательстве.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Балич заявил, что Мухаррем Хоти якобы потребовал от него 50 тысяч евро за отзыв обвинения в то время, пока он находился в КПЗ. В ответ отец и сын Хоти потребовали от Балича предъявить доказательства своих слов.

Адвокат Мухаррем Хоти оставил открытой возможность подать в суд на Балича за клевету.

Балич обвиняется в том, что 12 августа 2020 года в 22:00 попытался изнасиловать мать тяжело больного ребенка, шантажируя ее состоянием его здоровья.

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