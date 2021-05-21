Москва, 21 мая, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Столичный арбитраж вынес вердикт по иску Минпромторга России к заводу, который специализируется на производстве оружия и боеприпасов. АО «Завод №9», входящее в дивизион госкорпорации «Ростех», должно будет выплатить 1,15 млн рублей неустойки вместо запрашиваемых истцом 11,78 млн рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

.ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли РФ

В основе спора лежал контракт от декабря 2016 года на выполнение научно-исследовательской работы (шифр «Точность-82−1М»). Сумма сделки составляла 94 млн рублей.

В мае 2019 года заказчик сообщил исполнителю, что не может принять представленный результат по третьему этапу из-за «несоответствия представленного отчета конструкторской документации требованиям ГОСТов». Позднее исполнитель попросил «не выставлять ему штрафные санкции». При этом уведомление о готовности к сдаче третьего этапа поступило заказчику только в феврале 2020 года, а «период просрочки сдачи исполнителем третьего этапа НИР составил 478 дней ( с 01.11.2018 по 21.02.2020 года)».

"Учитывая просрочку выполнения исполнителем третьего этапа НИР в 478 дней, по мнению истца, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 11 782 700 рублей в соответствии с представленным истцом расчетом», — отмечалось в материалах суда.

Суд лишь частично удовлетворил претензии, снизив размер неустойки.

Напомним, иск поступил в суд в декабре 2020 года.