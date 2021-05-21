Владивосток, , 03:17 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил 21 мая моряков с Днём Тихоокеанского флота России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Кожемяко отметил, что это лучший флот военно-морских сил страны, который стоит на страже безопасности и национальных интересов России не только на Дальнем Востоке, но и на просторах Мирового океана.

«Хочу сказать отдельное спасибо ветеранам флота. Сегодня Андреевский флаг гордо реет над палубами наших кораблей, несущих службу в самых отдаленных районах. И эта вахта носит исключительно мирный характер. В этом — ваша заслуга, дорогие ветераны! Для современного поколения моряков — вы настоящий пример верности долгу и служения Отечеству! И в наше время моряки-тихоокеанцы достойно продолжают дело, начатое 290 лет назад: флот совершенствует боевое мастерство, получает новые корабли, совершает дальние океанские походы и достойно выполняет самые сложные задачи», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор пожелал всем замечательной морской погоды, отличной службы, прекрасного настроения и поблагодарил за храбрость и самоотдачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России завершил визит в Сингапур.