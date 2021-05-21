Москва, , 03:12 — REGNUM Конфликт между Палестиной и Израилем является лишь одним, пусть и важным, элементом переустройства мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Европа абсолютно антиизраильская. Это даже вопроса нет. А левые — это что такое? Левые — это такая лютая ненависть к Израилю автоматическая рефлекторная. Я же не хочу говорить, что Израиль хорош, я спрашиваю, они халифатизм видят, или нет?», — заявил политолог.

По его словам, Соединенные Штаты будут помогать исламизму разрушить Европу изнутри.

«Тогда мы переходим прямо к понятию, которое легализовал Трамп — «глубинному государству». А может быть в планах и по отношению к Америке есть некие такие забавные вещи… Мы идем к переустройству мира на основе хаоса и создания широчайшего гетто на периферии и узкого ядра с весьма сомнительными характеристиками», — заключил политолог.

Он также подчеркнул, что его слова ничего не имеют общего с исламофобией и что ислам — великая религия. Однако, исламизм как явление и инструмент используется в том числе для уничтожения самого ислама.