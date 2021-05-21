Владивосток, , 03:11 — REGNUM Краснознамённый Тихоокеанский флот 21 мая отмечает 290-летие со дня основания, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Флот является крупнейшим оперативно-стратегическим объединений ВМФ России и обеспечивает надёжную защиту государственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в прошлом году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд признали лучшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ по боевой подготовке. Только минувшей зимой корабли провели в море суммарно более 3 тыс. суток и выполнили почти 1800 боевых упражнений. За тот же период впервые выполнена залпововая ракетная стрельба четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и осуществлён пуск крылатых ракет комплекса «Калибр».

По случаю праздника на кораблях Камчатском и Приморском краях состоялся торжественный подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания. Сегодня же во Владивостоке проходит День открытых дверей, в ходе которого жители и гости города смогут посетить боевые корабли.

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