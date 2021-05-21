Магадан, , 03:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 20 мая подписал Указ о присвоении Магадану почетного звания «Город трудовой доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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С этим знаменательным событием магаданцев поздравил мэр Юрий Гришан:

«Это высочайшая оценка вклада магаданцев, наших ветеранов в Победу в Великой Отечественной войне, потомков всех тех, кто ковал победу здесь, на магаданской земле. И в первую очередь, это дань уважения старшему поколению, признание их заслуг. С первых дней войны город жил по принципу «Все для фронта, все для Победы!».

Инициатором присвоения почетного звания в 2020 году выступил Юрий Гришан и члены городской Общественной палаты.

Жители северных регионов страны в период Великой Отечественной войны, даже находясь глубоко в тылу военных действий, очень основательно и надежно готовились к возможному отражению нападения врага на своей территории и помогали всем, чем могли Красной армии.

Магаданцы в годы Великой Отечественной войны собирали деньги на постройку самолётов «Комсомолец Дальстроя», «Колхозник Колымы», боевого самолёта «Связист-дальстроевец», эскадрильи боевых самолётов «Боец-дальстроевец», эскадрильи санитарных самолётов, звена бомбардировщиков «Дальстроевец», танков имени Дальневосточного комсомола, танковых колонн «Феликс Дзержинский», «Автотранспортник Колымы», «Горняк», «Юный пионер», торпедного катера «Моряк Дальстроя». Сдача денег на постройку боевой техники была неотделима от патриотического движения по сбору и сдаче тёплых вещей бойцам Красной армии. Кроме индивидуальных и коллективных посылок бойцам Красной армии, в детские дома и тем, кто жил на освобожденных от фашистов территориях, магаданцы совместно с другими колымчанами были инициаторами отправки целого эшелона подарков на «материк».

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Как сообщало ИА REGNUM, кроме Магадана, Владимир Путин присвоил ещё 11 городам России звание «Город трудовой доблести».